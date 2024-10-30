Житель Воронежа смог отсудить у бывшей жены часть премии

Согласно материалам дела, супруги развелись после семи лет брака. Они поделили доли в квартире, земельный участок, счета и долги. Но уже после развода на счет женщины пришла премия более 240 тысяч рублей по итогам работы за предыдущий год, когда она еще состояла в браке. Сначала суды оставили ей всю сумму, но бывший муж дошел до Верховного суда РФ, добиваясь ее раздела.
В итоге суд встал на его сторону и направил дело на пересмотр, указав поделить эту выплату.
«Премиальная выплата в размере 240 723,45 рубля по итогам 2020 года, перечисленная работодателем на счет ответчика в феврале 2021 года, является доходом от трудовой деятельности, в том числе осуществляемой до фактического прекращения семейных отношений с истцом 16 июля 2020 года, в связи с чем состоявшееся после указанного момента перечисление работодателем денежных средств на счет ответчика во исполнение ранее возникших обязательств, вытекающих из трудовых отношений, не изменяет режим общего имущества супругов и не лишает истца права на получение части этих средств», — сказано в определении.