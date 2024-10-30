ДТП с тигром расследуют в Приморье

Зверь сбежал с места происшествия. Его необходимо найти и отловить для обследования: если тигр ранен и не может полноценно охотиться, это может побудить его ходить за лёгкой добычей, например, собаками, в места обитания человека.
В районе ДТП работает группа охотнадзора Приморского края по разрешению конфликтных ситуаций между крупными хищниками и человеком при поддержке Центра «Амурский тигр». Пока обстоятельства аварии не выяснены, жителей и гостей Приморья просят воздержаться от посещения лесов на территории между Ольгинским мостом и Грушовой падью.
Сообщение о ДТП поступило и в полицию: правоохранителям доложили, что «тигр неожиданно для водителя автомашины Toyota Platz прыгнул из лесного массива на проезжую часть». Полицейские присоединились к охотоведам в поисках тигра. Хищника уже удалось выследить. По предварительным данным, его жизни и здоровью ничего не угрожает, но эта информация ещё уточняется.
Пока охотоведы наблюдают за тигром, полиция проводит проверку по факту ДТП. Установлено, что за рулём «Тойоты», врезавшейся в тигра, находилась 39-летняя автомобилистка, её стаж вождения составляет четыре года. Водит женщина чисто, в 2024 году её не привлекали к ответственности за нарушения ПДД. Так как обстоятельства наезда на краснокнижного хищника ещё уточняются, полиция не исключает, что по итогам расследования женщина будет подвергнута административному наказанию за необычное ДТП.