ДТП с тигром расследуют в Приморье

Пока охотоведы наблюдают за тигром, полиция проводит проверку по факту ДТП. Установлено, что за рулём «Тойоты», врезавшейся в тигра, находилась 39-летняя автомобилистка, её стаж вождения составляет четыре года. Водит женщина чисто, в 2024 году её не привлекали к ответственности за нарушения ПДД. Так как обстоятельства наезда на краснокнижного хищника ещё уточняются, полиция не исключает, что по итогам расследования женщина будет подвергнута административному наказанию за необычное ДТП.