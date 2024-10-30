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Две группы сборщиков шишек задержали в заповеднике в Хабаровском крае

Одна из них, помимо природоохранного режима, нарушила и пограничный.

Источник: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

В Большехехцирском заповеднике ФГБУ «Заповедное Приамурье» в Хабаровском районе задержали две группы нарушителей, собиравших сосновые шишки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Первую группу из двоих хабаровчан с пакетами, полными шишек, инспекторы заповедника обнаружили у ручья Сосненского. Он находится рядом с туристической тропой на территории заповедника и в пограничной зоне.

 — Граждане нарушили сразу два режима — природоохранный и пограничный. На них составлены административные протоколы, — рассказал руководитель Большехехцирского заповедника Антон Фетисов. Разрешений на нахождение на особо охраняемой природной территории нарушители также не имели. На них составлены административные протоколы, и за нанесенный сбором дикоросов ущерб им предстоит заплатить штраф.

Вторая группа, также состоявшая из двух человек, находилась в заповеднике, но не в пограничной зоне. На них также составлены административные материалы.

В «Заповедном Приамурье» напомнили, что для посещения заповедника или национального парка нужно получить разрешение. Заявку можно подать в письменном или электронном виде в форме отсканированного документа. Электронную заявку можно заполнить на сайте «Заповедного Приамурья».