Две группы сборщиков шишек задержали в заповеднике в Хабаровском крае

— Граждане нарушили сразу два режима — природоохранный и пограничный. На них составлены административные протоколы, — рассказал руководитель Большехехцирского заповедника Антон Фетисов. Разрешений на нахождение на особо охраняемой природной территории нарушители также не имели. На них составлены административные протоколы, и за нанесенный сбором дикоросов ущерб им предстоит заплатить штраф.