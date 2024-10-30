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Пропавший два дня назад в Хабаровске 19-летний парень найден мёртвым

Молодой человек исчез в районе улицы Клубной.

Источник: Соцсети

В Хабаровске нашли мёртвым 19-летнего парня, который пропал в Железнодорожном районе двое суток назад. Об этом сообщили в Telegram-канале добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас».

По информации волонтёров, Данил Юсов последний раз был замечен 28 октября на улице Клубной — в тот день он не вернулся домой и перестал выходить на связь. В ходе двух дней поисков не удавалось найти никаких зацепок. Сегодня, 30 октября, хабаровчанин был обнаружен без признаков жизни.

«Найден, погиб», — сообщает ресурс волонтёров.

Тело Данила передано сотрудникам правоохранительных органов. Причина его смерти пока не называется.

несчастный случай