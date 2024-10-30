В Канске начальница управляющей компании скрыла от налоговой 3,2 млн рублей

В отношении начальницы было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, но прекращено в связи с истечением сроков давности. Прокуратура же обратилась в суд с целью взыскать остаток долгов по налогам. Суд удовлетворил иск прокуратуры. Женщина обязана отдать 3,2 млн рублей. Исполнение решения поставлено на контроль.