В Канске начальница управляющей компании скрыла от налоговой 3,2 млн рублей

Начальница управляющей компании в Канске скрыла от налоговой более 3 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.
Руководитель ООО «РЭП» с 2016 по 2021 год скопила 7 млн рублей задолженности перед налоговой. Из-за больших долгов налоговая решила принудительно списать сумму с банковского счета организации. Директор пыталась укрыть хотя бы 3,2 млн рублей, переведя их контрагентам. Таким образом она смогла их спрятать.
В отношении начальницы было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, но прекращено в связи с истечением сроков давности. Прокуратура же обратилась в суд с целью взыскать остаток долгов по налогам. Суд удовлетворил иск прокуратуры. Женщина обязана отдать 3,2 млн рублей. Исполнение решения поставлено на контроль.
Ранее сообщалось о том, что в Минусинске подрядчику может грозить штраф до 6 млн рублей за срыв сроков работ по благоустройству.