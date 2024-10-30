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До смерти избившему гостя на собственной свадьбе омичу вынесли приговор

Куйбышевский районный суд вынес приговор 33-летнему омичу, который обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть потерпевшего.

Источник: AP 2024

Куйбышевский районный суд вынес приговор 33-летнему омичу, который обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть потерпевшего. Как сообщили в пресс-службе суда, его признали виновным.

В мае этого года в одном из ресторанов Омска у мужчины на собственной свадьбе возник конфликт с одним из гостей. Новобрачный стал гостя выводить из помещения и нанёс ему несколько ударов в спину и в живот. Через три дня потерпевший скончался в больнице.

Омича приговорили к четырём годам колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.