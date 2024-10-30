До смерти избившему гостя на собственной свадьбе омичу вынесли приговор

В мае этого года в одном из ресторанов Омска у мужчины на собственной свадьбе возник конфликт с одним из гостей. Новобрачный стал гостя выводить из помещения и нанёс ему несколько ударов в спину и в живот. Через три дня потерпевший скончался в больнице.