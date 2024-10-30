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Приходько: ВСУ применили «тихую тактику» при атаке на автобус в Горловке

Украинский дрон «камнем» упал на городской автобус, погиб один человек.

Источник: Аргументы и факты

Боевики Вооружённых сил Украины использовали тактику «тихой атаки» при ударе БПЛА по автобусу в Горловке в Донецкой народной республике, заявил мэр города Иван Приходько.

Он уточнил, что ВСУ вновь совершили нападение на городской автобус.

«Сегодня был атакован в очередной раз автобус второго маршрута. Украина применила тактику тихой “атаки”. РЭБ был включён на этом автобусе, он был хороший. Они просто подняли сверху дрон, выключили винты, и он просто камнем упал на автобус», — сказал Приходько в беседе с РИА Новости.

Глава города рассказал, что жертвой атаки стал один человек. Ещё два человека получили ранения.

Приходько добавил, что число ударов беспилотными летательным аппаратами по Горловке не уменьшается. В среднем, по его словам, это от 20 до 40 атак в сутки.

Ранее также сообщалось, что дрон-камикадзе Вооружённых сил Украины атаковал маршрутный автобус в Горловке. Пострадавший водитель автобуса довёз раненых пассажиров до больницы.