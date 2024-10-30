12-летний мальчик пострадал при падании с квадроцикла в Иркутской области

В Куйтунском районе произошла авария с участием двух несовершеннолетних. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
По предварительной информации, в поселке Каразей 12-летний подросток упал с квадроцикла «AVANTISH» и получил травмы. За рулем в это время находился 10-летний водитель. На момент аварии они оба были без шлемов.
— На законных представителей школьников инспекторы по делам несовершеннолетних составили административные материалы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Им грозит штаф на сумму 30 тысяч рублей за передачу управления квадроциклом, — рассказывают в пресс-службе Госавтоинспекции.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, делом заинтересовалась прокуратура Иркутской области, она проконтролирует проверку.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске завершился ремонт дорог.