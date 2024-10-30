Правоохранители задержали мошенников за кражу денег у участников СВО

Сотрудники полиции задержали трех жителей Владимирской области. Они подозреваются в краже более 11 миллионов рублей, рассказала в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, речь идет об обманутых участниках специальной военной операции. Деньги были сняты с банковских карт военнослужащих.
Согласно предварительному расследованию, жертвы подписывали контракт с Минобороны РФ. Сотрудники пункта отбора оформляли документы и присваивали сим-карты, чтобы выдать гражданам вместе с зарплатными картами. Последние были привязаны к этим номерам.
Так, злоумышленники могли дистанционно получить управление к счетам военных. Всего зафиксировано пять случаев кражи средств.
Следственный комитет возбудил пять уголовных дел. Задержанные уже отдали деньги, телефоны и документы.
«Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские продолжают работу», — указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что 39-летний москвич обвинил бывшего мужа певицы Нюши и экс-чиновника Казани Игоря Сивова в обмане. По его словам, речь идет о 10 миллионах рублей.