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Правоохранители задержали мошенников за кражу денег у участников СВО

Оперативная работа была проведена на территории Владимирской области.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники полиции задержали трех жителей Владимирской области. Они подозреваются в краже более 11 миллионов рублей, рассказала в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, речь идет об обманутых участниках специальной военной операции. Деньги были сняты с банковских карт военнослужащих.

Согласно предварительному расследованию, жертвы подписывали контракт с Минобороны РФ. Сотрудники пункта отбора оформляли документы и присваивали сим-карты, чтобы выдать гражданам вместе с зарплатными картами. Последние были привязаны к этим номерам.

Так, злоумышленники могли дистанционно получить управление к счетам военных. Всего зафиксировано пять случаев кражи средств.

Следственный комитет возбудил пять уголовных дел. Задержанные уже отдали деньги, телефоны и документы.

«Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские продолжают работу», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что 39-летний москвич обвинил бывшего мужа певицы Нюши и экс-чиновника Казани Игоря Сивова в обмане. По его словам, речь идет о 10 миллионах рублей.