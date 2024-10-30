Условный срок дали курьеру мошенников в Иркутской области

Всего курьер посетил трёх пенсионерок и забрал у них 700 тысяч рублей. Суд учёл то, что подсудимый признал вину и способствовал расследованию, а также его несовершеннолетний возраст на момент совершения преступлений. Если в ближайшие три года молодой человек снова попадётся на преступлении, условный срок заменят реальным. Ранее «АиФ-Иркутск» писали, что с начала года мошенники похитили у учителей региона более 100 млн рублей.