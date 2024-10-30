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Условный срок дали курьеру мошенников в Иркутской области

Он забрал у трёх пенсионерок более 700 тысяч рублей.

Источник: AP 2024

В Ангарске Иркутской области вынесли приговор 18-летнему молодому человеку, который забирал у пенсионеров деньги для мошенников, сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городского суда. Ему дали три года лишения свободы условно.

Сообщники курьера звонили пожилым людям и убеждали, что их близкие стали виновниками аварии и должны денег, чтобы «замять» дело или возместить ущерб пострадавшим. Мошенники держали жертв на связи, пока к ним не приезжал подсудимый и не забирал у них деньги. Полученную сумму он перечислял аферистам, оставляя себе процент.

Всего курьер посетил трёх пенсионерок и забрал у них 700 тысяч рублей. Суд учёл то, что подсудимый признал вину и способствовал расследованию, а также его несовершеннолетний возраст на момент совершения преступлений. Если в ближайшие три года молодой человек снова попадётся на преступлении, условный срок заменят реальным. Ранее «АиФ-Иркутск» писали, что с начала года мошенники похитили у учителей региона более 100 млн рублей.