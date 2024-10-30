Экс-сенатора Сабадаша этапировали из Петербурга в Москву

Всех троих обвиняемых суд отправил в СИЗО в декабре 2023 года, сразу после приговора по предыдущему уголовному делу — о хищении у «Таврического» более 952 млн рублей. Тогда фигурантов освободили от лишения свободы в связи с полным отбытием этого наказания на стадии следствия. Суд назначил Сабадашу, Сомову и Гаркуше по 7,5 года в колонии общего режима со штрафом 200 тыс. рублей. По 15 эпизодам из 16 истекли сроки давности, а по оставшемуся эпизоду хищения 75 млн рублей в 2014 году суд взыскал эту сумму с осужденных в пользу потерпевшей стороны.