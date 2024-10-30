Экс-сенатора Сабадаша этапировали из Петербурга в Москву

Как следует из текста постановления Мещанского суда Москвы, с которым ознакомился ТАСС, бывший сенатор на время следствия будет находиться в столице.
«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сабадаша А. В. (ст. 159, ч. 4; ст. 160, ч. 4)», — говорится в сообщении.
Ранее Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга в связи с истечением сроков давности прекратил уголовное дело о мошенничестве в отношении руководителей банка «Таврический» Сергея Сомова и Дмитрия Гаркуши, которые проходили по делу вместе с Сабадашом. Обвинение полагало, что не позднее 25 июня 2014 года Сомов и Гаркуша, зная, что банку «Таврический» предстоит проверка, понимая, что в случае обнаружения ссудной задолженности, включая аффилированные «Бронли технолоджиз лимитед» и ООО «Арамильский мукомольный комбинат», появятся обязательства доформирования резервов, разработали план хищения и легализации имущества выбранного ими клиента банка — АО «Сланцевский завод “Полимер”. Фигуранты преследовали цель погашения перед банком задолженности аффилированных обществ за счет имущества сланцевского завода. План состоял в хищении эмитированных банком простых векселей, держателем которых должно было стать АО.
Всех троих обвиняемых суд отправил в СИЗО в декабре 2023 года, сразу после приговора по предыдущему уголовному делу — о хищении у «Таврического» более 952 млн рублей. Тогда фигурантов освободили от лишения свободы в связи с полным отбытием этого наказания на стадии следствия. Суд назначил Сабадашу, Сомову и Гаркуше по 7,5 года в колонии общего режима со штрафом 200 тыс. рублей. По 15 эпизодам из 16 истекли сроки давности, а по оставшемуся эпизоду хищения 75 млн рублей в 2014 году суд взыскал эту сумму с осужденных в пользу потерпевшей стороны.