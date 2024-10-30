Житель Новосибирска украл 8 пачек сливочного масла из магазина

Инцидент произошел 27 октября в магазине на улице Бориса Богаткова. 38-летний житель Калининского района зашел в торговый зал, взял с витрины 8 пачек сливочного масла и направился к выходу, не собираясь оплачивать товар. Его остановил сотрудник магазина, но злоумышленник попытался скрыться с украденным. На помощь был вызван экипаж ГИБДД, который дежурил неподалеку. Инспекторы начали преследование, и в ходе погони мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для фигуранта. Известно, что ранее он уже был судим за грабеж.
В России в последнее время участились случаи краж сливочного масла из магазинов. Это связывают с резким ростом цен на этот продукт. Для защиты товара его помещают в специальные сейф-контейнеры.
Анастасия Новоселова.