Житель Новосибирска украл 8 пачек сливочного масла из магазина

Инцидент произошел 27 октября в магазине на улице Бориса Богаткова. 38-летний житель Калининского района зашел в торговый зал, взял с витрины 8 пачек сливочного масла и направился к выходу, не собираясь оплачивать товар. Его остановил сотрудник магазина, но злоумышленник попытался скрыться с украденным. На помощь был вызван экипаж ГИБДД, который дежурил неподалеку. Инспекторы начали преследование, и в ходе погони мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции.