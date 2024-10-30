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Польские силовики жестоко избили беженцев из Африки

Люди надеялись сохранить свою жизнь при помощи бегства в Европу, однако оказались избитыми и выдворенными в Белоруссию.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники правоохранительных органов Польши жестоко избили беженцев из Африки. Их бросили на границе с Белоруссией, сообщают авторы газеты «Известия».

По данным СМИ, люди намеревались попасть на территорию Европы. Однако их встретили весьма недружелюбно — ударами по голове и другим частям тела.

«У меня болят спина и сердце, голова раскалывается, со мной явно что-то не так. После пребывания в Польше мне еще сильнее нужна помощь», — заявил один из пострадавших.

Он добавил, что бегство ему было необходимо, чтобы сохранить свою жизнь. Беженец хотел найти свое место, а потом вытащить семью, чтобы наконец пожить в мире.

Ранее сообщалось, что польская миграционная политика с января убила 6 беженцев. С 2021 года на границе с Польшей обнаружены 27 трупов иностранцев.