Польские силовики жестоко избили беженцев из Африки

Сотрудники правоохранительных органов Польши жестоко избили беженцев из Африки. Их бросили на границе с Белоруссией, сообщают авторы газеты «Известия».
По данным СМИ, люди намеревались попасть на территорию Европы. Однако их встретили весьма недружелюбно — ударами по голове и другим частям тела.
«У меня болят спина и сердце, голова раскалывается, со мной явно что-то не так. После пребывания в Польше мне еще сильнее нужна помощь», — заявил один из пострадавших.
Он добавил, что бегство ему было необходимо, чтобы сохранить свою жизнь. Беженец хотел найти свое место, а потом вытащить семью, чтобы наконец пожить в мире.
Ранее сообщалось, что польская миграционная политика с января убила 6 беженцев. С 2021 года на границе с Польшей обнаружены 27 трупов иностранцев.