Омичка пострадала при съезде автобуса в кювет

Женщина была госпитализирована после того, как автобус, в котором она ехала, упал в кювет. Транспорт перевозил пассажиров по маршруту № 336. В районе Дворца творчества водитель не справился с управлением, и правым боком автобус упал в кювет. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Омской области. В момент аварии в автобусе находились 20 пассажиров. Одной из них — 50-летней женщине — понадобилась помощь медиков, и ее увезли в больницу.