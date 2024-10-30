В Минусинске владельца сауны будут судить за отравление людей хлором

По данным следствия, 21 апреля компания из 13 человек отдыхала в сауне «Вегас» на улице Гагарина. Днем 21 и 22 апреля семь человек, включая двух детей, обратились в больницу с жалобами на слабость, недомогание, одышку, першение в горле и т. п. Всем поставили диагноз — отравление хлором.