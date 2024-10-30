В Минусинске владельца сауны будут судить за отравление людей хлором

В Минусинске завершено расследование отравления хлором семерых людей после посещения сауны. Об этом сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Владелец сауны проходит по уголовной статье 238 УК РФ.
По данным следствия, 21 апреля компания из 13 человек отдыхала в сауне «Вегас» на улице Гагарина. Днем 21 и 22 апреля семь человек, включая двух детей, обратились в больницу с жалобами на слабость, недомогание, одышку, першение в горле
Выяснилось, что в сауне были нарушены правила санитарной безопасности, не соблюдался режим эксплуатации бассейнов, не было контроля за качеством воды, не было контроля за закладкой хлора для обеззараживания, персонал не был обучен
Причиной отравления стала высокая концентрация хлора в воздухе сауны. В результате пострадали семь человек в возрасте от 15 до 27 лет.
Обвиняемый признал вину. В скором времени материалы направят в суд.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае парень в наушниках попал под поезд. Он переходил через ж/д пути и не заметил приближения состава.