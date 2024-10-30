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В Минусинске владельца сауны будут судить за отравление людей хлором

Семь человек отравились хлором в сауне «Вегас».

Источник: Следственный комитет РФ

В Минусинске завершено расследование отравления хлором семерых людей после посещения сауны. Об этом сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Владелец сауны проходит по уголовной статье 238 УК РФ.

По данным следствия, 21 апреля компания из 13 человек отдыхала в сауне «Вегас» на улице Гагарина. Днем 21 и 22 апреля семь человек, включая двух детей, обратились в больницу с жалобами на слабость, недомогание, одышку, першение в горле и т. п. Всем поставили диагноз — отравление хлором.

Выяснилось, что в сауне были нарушены правила санитарной безопасности, не соблюдался режим эксплуатации бассейнов, не было контроля за качеством воды, не было контроля за закладкой хлора для обеззараживания, персонал не был обучен и т. п.

Причиной отравления стала высокая концентрация хлора в воздухе сауны. В результате пострадали семь человек в возрасте от 15 до 27 лет.

Обвиняемый признал вину. В скором времени материалы направят в суд.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае парень в наушниках попал под поезд. Он переходил через ж/д пути и не заметил приближения состава.