Уфимка организовала на съемной квартире игровой клуб.

Калининский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы по статье «незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны».
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в октябре 2023 года женщина оборудовала съемную квартиру по улице Черниковской в Уфе компьютерами, функционирующими через интернет. Она подыскивала клиентов и дистанционно подключала азартные игры. Посетители переводили деньги на электронный кошелек подсудимой или передавали наличными администратору.
Противоправную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. В ходе расследования уголовного дела злоумышленница скрылась и была задержана в Республике Крым. Она признала вину. Суд назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.