Уфимка организовала на съемной квартире игровой клуб.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. В ходе расследования уголовного дела злоумышленница скрылась и была задержана в Республике Крым. Она признала вину. Суд назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.