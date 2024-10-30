Ариэлла, Космос, Океана: Названы самые редкие и необычные имена в Иркутской области в 2024 году

За десять месяцев в Иркутской области родилось 18 543 детей, из них 9517 мальчиков и 9026 девочек. Конечно же, каждый родитель задумывается, какое лучше имя дать малышу. Хочется, чтобы оно было редким и необычным, приносило счастье, удачу и носило в себе какой-то смысл и историю.
Так в Приангарье теперь живут Август (по всей видимости, имя дали в честь месяца, в который он родился), Богослав, Данислав, Завгар, Захарий, Космос, Оскар, Потап, Север и Устин.
В это время самым популярным именем вот уже который год остается Артем (так назвали 435 детей). Помимо этого родителям полюбились такие имена как: Михаил (361), Александр (360), Тимофей (331) и Матвей (324).
А среди обладательниц прекрасного пола отныне есть Ариэлла, Беатриче, Олимпиада, Венера, Каталея, Океана, Руфь, Эльзара. И гордая представительница необычного двойного имени — Варвара-Рада.
Родители продолжают отдавать предпочтение имени София (440), Еве (347), Анне (309), Виктории (301) и Варваре (279).