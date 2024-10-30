Ариэлла, Космос, Океана: Названы самые редкие и необычные имена в Иркутской области в 2024 году

За десять месяцев в Иркутской области родилось 18 543 детей, из них 9517 мальчиков и 9026 девочек. Конечно же, каждый родитель задумывается, какое лучше имя дать малышу. Хочется, чтобы оно было редким и необычным, приносило счастье, удачу и носило в себе какой-то смысл и историю.