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Ариэлла, Космос, Океана: Названы самые редкие и необычные имена в Иркутской области в 2024 году

18,5 тысячи детей родились в Иркутской области с начала года.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За десять месяцев в Иркутской области родилось 18 543 детей, из них 9517 мальчиков и 9026 девочек. Конечно же, каждый родитель задумывается, какое лучше имя дать малышу. Хочется, чтобы оно было редким и необычным, приносило счастье, удачу и носило в себе какой-то смысл и историю.

Так в Приангарье теперь живут Август (по всей видимости, имя дали в честь месяца, в который он родился), Богослав, Данислав, Завгар, Захарий, Космос, Оскар, Потап, Север и Устин.

В это время самым популярным именем вот уже который год остается Артем (так назвали 435 детей). Помимо этого родителям полюбились такие имена как: Михаил (361), Александр (360), Тимофей (331) и Матвей (324).

А среди обладательниц прекрасного пола отныне есть Ариэлла, Беатриче, Олимпиада, Венера, Каталея, Океана, Руфь, Эльзара. И гордая представительница необычного двойного имени — Варвара-Рада.

Родители продолжают отдавать предпочтение имени София (440), Еве (347), Анне (309), Виктории (301) и Варваре (279).