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Майнер из Черемховского района незаконно подключился к электросетям

Мужчина потратил электроэнергию на сумму 1,8 миллиона.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Черемховском районе правоохранители и энергетики нашли майнера, который на складе незаконно подключился к сети и потратил электроэнергию на сумму 1,8 миллиона рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

До этого житель Малиновки уже промышлял подобным, тогда у него выключили свет из-за накопившейся задолженности. Однако в марте 2024 он вновь незаконно подключился и тратил электричество, пока его не остановили стражи порядка.

Следователи завели уголовное дело. ГУ МВД по Иркутской области.

— С территории участка изъяли 25 «машинок» для майнинга и сопутствующее оборудование. Собственник рассказал, что решил таким образом заработать, не задумываясь об ответственности и требованиях к подключению, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Сейчас следователи завели уголовное дело по статье за причинение имущественного ущерба путем обмана.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что предприниматель из Усолья-Сибирского крал электроэнергию.