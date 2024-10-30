Три такси и эвакуатор попали в ДТП в Краснодаре

Вечером 29 октября в Краснодаре произошла массовая авария на улице Восточно-Кругликовской. Возле стадиона столкнулись шесть машин.
«51-летний водитель Skoda при перестроении в другую полосу влетел в Ravon. От удара тот изменил траекторию и столкнулся с Kaiyi, который в свою очередь с ВАЗ-2114. А отечественная легковушка с Genesis и эвакуатором», — сообщили в полиции Краснодара.
Известно, что все три легковые иномарки являются машинами такси. В больницу доставлены только пассажиры виновника ДТП. Проводится проверка.