Московскому таксисту, увеличившему чек на два нуля, назначили наказание

В начале лета Зограб Мгоян будучи водителем такси подвозил пассажира домой. Клиент решил оплатить поездку переводом на карту через банковское приложение, однако находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не видел отчетливо в приложении стоимость поездки. Таксист решил воспользоваться этим и увеличил сумму чека, приписав к ней два нуля. Протрезвев, пассажир обратился в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину (часть 2 статьи 159 УК РФ).
Согласно уголовному кодексу, значительный ущерб гражданину определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее 5 тысяч рублей.
Дело было рассмотрено судом.
Суд признал виновным таксиста в совершении мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину (по части 2 статьи 159 УК РФ) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на один год и девять месяцев колонии, однако сразу заменил его на исправительные работы.
«На основании части 2 статьи 53.1 УК РФ заменить назначенное Мгояну Зограбу Андраниковичу наказание в виде лишения свободы на один год девять месяцев на принудительные работы сроком на один год девять месяцев, с удержанием из заработной платы осужденного 5% в доход государства», — говорится в судебных документах.
Пока шли судебные разбирательства, фигурант находился под подпиской о невыезде.
Год назад он уже был осужден Лефортовским судом Москвы на полтора года за грабеж. Во время оглашения приговора Мгоян был освобожден в зале суда, который засчитал его пребывание в СИЗО, пока шло следствие.