Московскому таксисту, увеличившему чек на два нуля, назначили наказание

В начале лета Зограб Мгоян будучи водителем такси подвозил пассажира домой. Клиент решил оплатить поездку переводом на карту через банковское приложение, однако находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не видел отчетливо в приложении стоимость поездки. Таксист решил воспользоваться этим и увеличил сумму чека, приписав к ней два нуля. Протрезвев, пассажир обратился в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину (часть 2 статьи 159 УК РФ).