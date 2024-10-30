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Московскому таксисту, увеличившему чек на два нуля, назначили наказание

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы назначил таксисту один год и девять месяцев принудительных работ за аферу с ценой поездки, за которую он увеличил чек на 5 тысяч рублей, приписав к ней два нуля, следует из документов в распоряжении РИА Новости.

Источник: Агентство «Москва»

В начале лета Зограб Мгоян будучи водителем такси подвозил пассажира домой. Клиент решил оплатить поездку переводом на карту через банковское приложение, однако находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не видел отчетливо в приложении стоимость поездки. Таксист решил воспользоваться этим и увеличил сумму чека, приписав к ней два нуля. Протрезвев, пассажир обратился в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину (часть 2 статьи 159 УК РФ).

Согласно уголовному кодексу, значительный ущерб гражданину определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее 5 тысяч рублей.

Дело было рассмотрено судом.

Суд признал виновным таксиста в совершении мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину (по части 2 статьи 159 УК РФ) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на один год и девять месяцев колонии, однако сразу заменил его на исправительные работы.

«На основании части 2 статьи 53.1 УК РФ заменить назначенное Мгояну Зограбу Андраниковичу наказание в виде лишения свободы на один год девять месяцев на принудительные работы сроком на один год девять месяцев, с удержанием из заработной платы осужденного 5% в доход государства», — говорится в судебных документах.

Пока шли судебные разбирательства, фигурант находился под подпиской о невыезде.

Год назад он уже был осужден Лефортовским судом Москвы на полтора года за грабеж. Во время оглашения приговора Мгоян был освобожден в зале суда, который засчитал его пребывание в СИЗО, пока шло следствие.