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Комментарий в мессенджере обернулся штрафом: за что судили мужчину в Забайкалье

В Забайкалье племянник получил штраф за оскорбление тети в мессенджере.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Что делать, если тебя оскорбили в сети? Тут у каждого найдется свой ответ. Кто-то забудет, кто-то отомстит, кто-то кинет едкий комментарий в ответ, а кто-то… подаст жалобу в прокуратуру! Такая история приключилась в Красночикойском районе Забайкалья.

В июле 2024 женщина размести в районной группе объявление о продаже дома, на тот момент там было около 600 участников. Только вот взрослому племеннику что-то не понравилось, и он написал злобный комментарий, в котором оскорблял как тетю, так и ее мужа.

Правоохранители выяснили, что у них довольно натянутые отношения, до этого не раз ссорились. Администратор группы удалил комментарий, однако на этом история не кончилась.

— На мужчину завели дело об административном правонарушении по статье за оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей в отношении нескольких лиц, — рассказывают КП-Иркутск в прокуратуре Забайкалья.

Нарушителя признали виновным и назначили наказание. Теперь он обязан выплатить штраф в размере шести тысяч рублей. Только вот приговор не вступил в законную силу, а значит, еще есть время на его обжалование.