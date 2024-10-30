Не увидели жизни своих дочерей: за что мужья хладнокровно расправились с двумя женами

28-летней Марии* и 21-летней Ирине* из Иркутской области не было суждено дожить даже до 30 лет. Одна так и не увидела первые шаги ребенка, а вторая не смогла застать свадьбу дочери. Женщины никогда не были знакомы, но их судьбы схожи. Обе погибли от рук своих же мужей… Жизнь Ирины прервалась в ЗАГСе, когда они с супругом пришли подавать заявление на развод, а Марии не стало на берегу карьера. Она числилась пропавшей без вести 14 лет.
Брак стал трещать по швам.
Впервые Ирина обожглась любовью четыре года назад. В общей компании друзей она познакомилась с отцом своей дочери. У пары завязался бурный роман. Но когда сообщила любимому, что тот скоро станет отцом, от него и след простыл. Но это не стало проблемой для молодой мамы, решившей самой поднимать малышку.
Но в декабре 2023 года в жизнь Иры пришла новая любовь — Игорь*.
— Меня ее выбор стал настораживать, — рассказывала ранее КП-Иркутск Галина*, подруга погибшей. — И причина тому была довольно веская — его прошлое. Он уже был судим. За что? Есть версия, мол, за кражи, но официальной информации по этому поводу нет. После освобождения он работал в одном из местных предприятий.
В январе пара съехалась, жили на арендованной квартире. К падчерице Игорь относился нейтрально. А в апреле Ирине сделали предложение руки и сердца. Но уже буквально через месяц брак начал трещать по швам.
— Истерики, драки и скандалы… Она заговорила о расставании, а он не хотел ее отпускать, — говорила Галина.
Накануне трагедии между супругами вновь разгорелся скандал. Причина все та же — развод. Тогда Игорь впервые стал угрожать расправой.
Утром 16 мая Ирина собрала дочку и поехала в ЗАГС. Но у Игоря уже был готов план, с собой во дворец бракосочетания он пронес нож.
Родители Иры узнали о трагедии от знакомых. Вскоре им передали внучку. Задержанному Игорю предъявили обвинение в убийстве. Утром 18 сентября его приговорили к 9,5 года исправительной колонии строгого режима.
Бок о бок жила с убийцей матери.
28-летняя Мария* в супруге души не чаяла, подарила ему двух прекрасных дочерей.
— Мама многое прощала отцу. К примеру, рукоприкладство, которое продолжалось несколько лет у нас с сестрой на глазах, — рассказывает 22-летняя Екатерина, которая пару лет назад сама стала женой и матерью.
Мария не собиралась уходить от мужа. Она верила, однажды все наладится. Однако весной 2010 года женщина пропала. Как стало позже известно, исчезла не одна. Она села в автомобиль к приятелю, искали обоих. При этом и следов от машины не осталось… Был ли это просто друг или все-таки возлюбленный — неизвестно. За дело сразу взялся региональный Следком. Куда направилась компания — непонятно.
Подозрения пали на мужа Марии. Он мог из-за ревности разобраться с супругой и тем мужчиной. Но доказательств этой версии найти не удалось. Расследование приостановили. И только 4 октября 2024 года возобновили. На дне карьера вблизи села Хомутова обнаружили затопленный автомобиль. В нем находились Мария и ее приятель.
Главным подозреваемым вновь стал отец Кати. Его задержали в Бурятии и доставили в Иркутск. Во время допроса он подписал чистосердечное. Рассказал в подробностях, что в апреле выехал на берег карьера с женой и ее приятелем. Там и произошла трагедия. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО.
*- все имена изменены (прим. Ред.).