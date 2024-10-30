Не увидели жизни своих дочерей: за что мужья хладнокровно расправились с двумя женами

28-летней Марии* и 21-летней Ирине* из Иркутской области не было суждено дожить даже до 30 лет. Одна так и не увидела первые шаги ребенка, а вторая не смогла застать свадьбу дочери. Женщины никогда не были знакомы, но их судьбы схожи. Обе погибли от рук своих же мужей… Жизнь Ирины прервалась в ЗАГСе, когда они с супругом пришли подавать заявление на развод, а Марии не стало на берегу карьера. Она числилась пропавшей без вести 14 лет.