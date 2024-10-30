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Грузовик с краской загорелся при дорожных работах в Хабаровске

Водитель госпитализирован с ожогами.

Источник: Комсомольская правда

На улице Энтузиастов в Хабаровске произошло возгорание грузовика, перевозившего лакокрасочные материалы. Пожарные оперативно прибыли на место и справились с огнем. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Сообщение о пожаре поступило в 12:42. К месту направили два отделения пожарно-спасательной службы. По словам водителя и очевидцев, возгорание началось в кузове грузовика во время нанесения дорожной разметки.

«В машине находились лакокрасочные материалы. Это способствовало быстрому распространению огня. В 12:52 пожар удалось локализовать, а к 13:30 полностью потушить», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Водитель грузовика получил ожоги конечностей и был госпитализирован.

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