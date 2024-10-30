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В Пермском крае огнеборцы спасли на пожаре 6 человек и 4 собак

В квартире пенсионерки загорелся диван.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае неосторожное обращение с огнем вновь привело к пожару. В результате возгорания и люди, и питомцы остались целы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

«В Губахе из-за неосторожного обращения с огнем пенсионерки загорелся диван в квартире на 2 этаже. Три жильца, в том числе ребенок, вышли из подъезда самостоятельно. Травмированной 95-летней бабушке оказали медпомощь на месте», — уточнили в ведомстве.

К месту возгорания приехал состав из 21 человека на 5 пожарных машинах.

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