В Пермском крае огнеборцы спасли на пожаре 6 человек и 4 собак

В Пермском крае неосторожное обращение с огнем вновь привело к пожару. В результате возгорания и люди, и питомцы остались целы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.
«В Губахе из-за неосторожного обращения с огнем пенсионерки загорелся диван в квартире на 2 этаже. Три жильца, в том числе ребенок, вышли из подъезда самостоятельно. Травмированной 95-летней бабушке оказали медпомощь на месте», — уточнили в ведомстве.
К месту возгорания приехал состав из 21 человека на 5 пожарных машинах.