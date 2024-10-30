Во Владивостоке 6-летнего ребенка госпитализировали после наезда автомобиля

Напомним, в Уссурийске специализированный автомобиль сбил 15-летнюю девочку. Полицейские начали проверку по факту происшествия, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Отмечается, что ДТП случилось в районе дома № 5 на улице Тимирязева. Предварительно установлено, что конвойный автомобиль, двигаясь со стороны улицы Горького в направлении улицы Ленинградской, сбил 15-летнюю девочку, перебегавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.