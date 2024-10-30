Во Владивостоке 6-летнего ребенка госпитализировали после наезда автомобиля

Во Владивостоке на улице Часовитина произошло ДТП, в результате которого пострадал 6-летний ребенок. ГАИ проводит проверку по факту происшествия, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля Suzuki Escudo, двигаясь по территории ГСК со стороны улицы Смоленская в направлении улицы Чукотская, совершил наезд на мальчика, который неожиданно вышел из гаража. Ребенок получил травму головы и был экстренно госпитализирован.
Прибывшая на место происшествия медицинская бригада оперативно оказала первую помощь и доставила ребенка в больницу для дальнейшего лечения.
В отношении водителя было возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП РФ, которая касается нарушения ПДД, повлекших причинение телесного вреда здоровью. По результатам расследования будет принято соответствующее решение.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия назначено проведение необходимых экспертиз.
Напомним, в Уссурийске специализированный автомобиль сбил 15-летнюю девочку. Полицейские начали проверку по факту происшествия, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Отмечается, что ДТП случилось в районе дома № 5 на улице Тимирязева. Предварительно установлено, что конвойный автомобиль, двигаясь со стороны улицы Горького в направлении улицы Ленинградской, сбил 15-летнюю девочку, перебегавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.