18-летняя уфимка оказалась за решеткой из-за наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в августе прошлого года девушка, получив крупную партию наркотиков, расфасовала ее для дальнейшего распространения на территории города и близлежащего района. Стражи порядка пресекли ее противоправную деятельность, изъяв более 70 пакетиков с запрещенным веществом.