18-летняя уфимка оказалась за решеткой из-за наркотиков.

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении 18-летней местной жительницы по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств».
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в августе прошлого года девушка, получив крупную партию наркотиков, расфасовала ее для дальнейшего распространения на территории города и близлежащего района. Стражи порядка пресекли ее противоправную деятельность, изъяв более 70 пакетиков с запрещенным веществом.
Подсудимая признала свою вину. Суд отправил ее в исправительную колонию общего режима на 5 лет и 3 месяца.