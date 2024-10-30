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18-летняя уфимка оказалась за решеткой из-за наркотиков

18-летняя уфимка оказалась за решеткой из-за наркотиков.

Источник: Башинформ

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении 18-летней местной жительницы по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в августе прошлого года девушка, получив крупную партию наркотиков, расфасовала ее для дальнейшего распространения на территории города и близлежащего района. Стражи порядка пресекли ее противоправную деятельность, изъяв более 70 пакетиков с запрещенным веществом.

Подсудимая признала свою вину. Суд отправил ее в исправительную колонию общего режима на 5 лет и 3 месяца.