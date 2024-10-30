Мать-убийцу задержали в Алматы

За пределами республики арестованы 33 преступника, а по запросу других государств — 145 лиц.



На территории Ноемберянского района Армении задержан 36-летний гражданин Казахстана, который в конце сентября в Петропавловске, нанеся ножевые ранения, покушался на жизнь жителя указанного города.