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Мать-убийцу задержали в Алматы

Полицией Алматы задержана разыскиваемая ГУВД Ташкентской области 28-летняя гражданка Узбекистана, которая в мае 2015 года убила свою несовершеннолетнюю дочь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Министерство внутренних дел провело оперативно-профилактическое мероприятие по установлению местонахождения пропавших и задержанию лиц, находящихся в розыске.

За два дня принятыми полицией мерами установлено и задержано 280 разыскиваемых преступников, из них:

— за совершение убийств — 9;

— за причинение тяжкого вреда здоровью — 4;

— за разбойные нападения — 5;

— за грабежи — 7;

— за наркопреступления — 19.

За пределами республики арестованы 33 преступника, а по запросу других государств — 145 лиц.

На территории Ноемберянского района Армении задержан 36-летний гражданин Казахстана, который в конце сентября в Петропавловске, нанеся ножевые ранения, покушался на жизнь жителя указанного города.

Оперативно-розыскной группой полиции Павлодарской области в городе Орле Российской Федерации задержан 42-летний казахстанец, который в 2017 году, обещая поставку дизельного топлива одному из региональных ТОО, завладел 50 млн тенге.

По запросу Интерпола МВД Казахстана в германском городе Нюрнберге задержан 42-летний гражданин нашей страны, который в конце марта в Павлодаре, обещая поставку зерна, завладел деньгами иностранца в сумме 244 тысяч долларов США.

Сотрудниками ДП области Абай в Семее задержаны разыскиваемые жители города, которые в 2021 году в составе ОПГ совершили хищение золотосодержащего материала с металлургического завода.

Кроме того, в ходе проведенной работы сотрудниками полиции установлено местонахождение 53 без вести пропавших лиц.