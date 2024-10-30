Мать-убийцу задержали в Алматы

Министерство внутренних дел провело оперативно-профилактическое мероприятие по установлению местонахождения пропавших и задержанию лиц, находящихся в розыске.
За два дня принятыми полицией мерами установлено и задержано 280 разыскиваемых преступников, из них:
— за совершение убийств — 9;
— за причинение тяжкого вреда здоровью — 4;
— за разбойные нападения — 5;
— за грабежи — 7;
— за наркопреступления — 19.
За пределами республики арестованы 33 преступника, а по запросу других государств — 145 лиц.
На территории Ноемберянского района Армении задержан 36-летний гражданин Казахстана, который в конце сентября в Петропавловске, нанеся ножевые ранения, покушался на жизнь жителя указанного города.
Оперативно-розыскной группой полиции Павлодарской области в городе Орле Российской Федерации задержан 42-летний казахстанец, который в 2017 году, обещая поставку дизельного топлива одному из региональных ТОО, завладел 50 млн тенге.
По запросу Интерпола МВД Казахстана в германском городе Нюрнберге задержан 42-летний гражданин нашей страны, который в конце марта в Павлодаре, обещая поставку зерна, завладел деньгами иностранца в сумме 244 тысяч долларов США.
Сотрудниками ДП области Абай в Семее задержаны разыскиваемые жители города, которые в 2021 году в составе ОПГ совершили хищение золотосодержащего материала с металлургического завода.
Кроме того, в ходе проведенной работы сотрудниками полиции установлено местонахождение 53 без вести пропавших лиц.