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Восьмилетний мальчик сжег 52 рулона сена в Иркутской области

Школьник играл со спичками.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В селе Аларь произошел пожар. Дознаватели начали выяснять, что же стало причиной распространившегося пламени. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС Иркутской области.

Спустя время поняли, что восьмилетний мальчик решил поиграть со спичками прямо около сеновала. Поджигал их, а после бросал в разные стороны, из-за этого и начался пожар. Соседка вызвала спасателей.

— На место выехали семь специалистов и три единицы техники. Пламя охватило 78 квадратных метров, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

В МЧС напоминают, что нельзя оставлять детей без присмотра, тем более рядом со спичками и зажигалками.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 12-летний мальчик упал с квадроцикла в Приангарье. Известно, что за рулем находился 10-летний водитель, причем оба школьника были без шлема. Сейчас инспекторы выясняют обстоятельства произошедшего.

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