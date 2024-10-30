В Коркино на представителей цыганской диаспоры составили 30 протоколов

— В рамках организованных профилактических мероприятий сотрудниками полиции проверяется соблюдение норм законодательства представителями этнической диаспоры, следование ими общепринятым нормам поведения и морали, устоявшихся в обществе. — рассказали в отделе МВД по Коркинскому муниципальном округу. — За совершённые ими нарушения правил дорожного движения и общественного порядка составлено 30 протоколов об административных правонарушениях.
Улицы Коркино патрулируют усиленные наряды полиции.
На территории Коркинского округа в эти дни дежурят более 400 полицейских. Они круглосуточно обеспечивают охрану общественного порядка.
Напомним, тело 40-летней таксистки с ножевыми ранениями нашли в Коркино вечером, 23 октября. Подозреваемым в преступлении оказался 17-летний подросток, его задержали. По решению суда ближайшие два месяца он проведёт в СИЗО. Преступление спровоцировало волнения местных жителей. На улицы с требованием наказать виновных вышли около 150 человек. Во время беспорядков пострадали два человека, по которым из дробовика выстрелил житель города. На утро 25 октября ситуация стабилизировалась. Правоохранители задержали мужчину, стрелявшего по людям. Начальник областного главка МВД Сергей Космачёв отстранил от работы руководителя коркинской полиции.
А глава СК России Александр Бастрыкин поручил следователям провести исчерпывающую проверку среди лиц цыганской диаспоры, а уголовные дела об убийстве таксистки и покушении на убийство ещё двух коркинцев передать в производство в главное управление ведомства.
Губернатор Алексей Текслер после церемонии прощания с Еленой Манжосовой провёл в Коркино заседание оперативного штаба с участием силовиков и чиновников. В ходе совещания глава региона дал ряд важных поручений.
Подруга детства убитой Анна Купырина написала трогательный пост, в котором рассказала, какие взрослые и глубокие стихи писала маленькая Лена Сарафанова. И сама посвятила ей несколько четверостиший, которые превратил в песню музыкант и композитор из Коркино Валерий Межевич.