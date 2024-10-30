«ВАЗ 2111» смяло в ДТП при столкновении с Газелью в Челябинске

Вечером 29 октября вблизи дома 4/1 по улице Морская в Челябинске «ВАЗ-2111» врезался в «Газель». Водитель легковушки получил травмы, сообщили в Госавтоинспекции города.
По предварительной информации, за рулем «ВАЗа» находился 41-летний водитель. «Газелью» управлял молодой человек 18 лет. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, ГАИ и бригада скорой помощи, написали в телеграм-канале «АЧН». На кадрах опубликованного видео от очевидцев видно, что кузов отечественной легковушки разворотило до пассажирского сиденья.
Обстоятельства ДТП устанавливают госавтоинспекторы.