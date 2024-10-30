«ВАЗ 2111» смяло в ДТП при столкновении с Газелью в Челябинске

По предварительной информации, за рулем «ВАЗа» находился 41-летний водитель. «Газелью» управлял молодой человек 18 лет. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, ГАИ и бригада скорой помощи, написали в телеграм-канале «АЧН». На кадрах опубликованного видео от очевидцев видно, что кузов отечественной легковушки разворотило до пассажирского сиденья.