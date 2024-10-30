Олбани
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«ВАЗ 2111» смяло в ДТП при столкновении с Газелью в Челябинске

От машины остался кусок металла.

Вечером 29 октября вблизи дома 4/1 по улице Морская в Челябинске «ВАЗ-2111» врезался в «Газель». Водитель легковушки получил травмы, сообщили в Госавтоинспекции города.

По предварительной информации, за рулем «ВАЗа» находился 41-летний водитель. «Газелью» управлял молодой человек 18 лет. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, ГАИ и бригада скорой помощи, написали в телеграм-канале «АЧН». На кадрах опубликованного видео от очевидцев видно, что кузов отечественной легковушки разворотило до пассажирского сиденья.

Обстоятельства ДТП устанавливают госавтоинспекторы.