Двухлетнюю девочку придавило шкафом в Петербурге

Несчастный случай произошел вечером 29 октября в квартире на Планерной улице в Петербурге. Там на двухлетнюю девочку упал шкаф. В этот момент за ребенком присматривала няня. 54-летняя женщина вызвала малышке скорую помощь. Медики увезли кроху в больницу, где ее поместили в реанимацию. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».