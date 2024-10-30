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Двухлетнюю девочку придавило шкафом в Петербурге

Двухлетнюю малышку госпитализировали в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию.

Источник: Комсомольская правда

Несчастный случай произошел вечером 29 октября в квартире на Планерной улице в Петербурге. Там на двухлетнюю девочку упал шкаф. В этот момент за ребенком присматривала няня. 54-летняя женщина вызвала малышке скорую помощь. Медики увезли кроху в больницу, где ее поместили в реанимацию. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

— Двухлетнюю девочку в тяжелом состоянии госпитализировали в Детскую больницу № 2 святой Марии Магдалины. У малышки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом обеих височных костей с переходом на основание черепа, перелом правой теменной кости, закрытый перелом правой ключицы и ушиб грудной клетки, — уточнил источник.

Сейчас врачи делают все возможное, чтобы нормализовать состояние малышки. Что касается семьи, в которой девочка воспитывается, то она неполная, отец официально не трудоустроен.

несчастный случай