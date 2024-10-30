Актёра сериала «Кадетство» Александра Головина разыскивают московские приставы

Как стало известно SHOT, на сообщения от ГИБДД актёр забил больше года назад, с тех пор и висят долги. Сейчас не оплачено около 60 тысяч рублей. Всего за пару лет Головин заработал около 100 штрафов на своей бэхе.
Он оказался любителем превысить скорость, проехаться по платной дороге, оставить тачку на платной парковке, но не оплатить. Головин также категорически отказывается пристёгиваться и сидит за рулём в телефоне. В прошлом году он попадал в ДТП в Щукино.
Оплачивать вовремя и добровольно свои поездочки актёр не торопится, так что на гонщика обратили внимание приставы. Теперь они пытаются взыскать с него деньги, завели несколько исполнительных производств. Комментировать игнор штрафов Головин нам отказался.