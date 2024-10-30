«Спасены три человека, в том числе ребенок»: в Уфе вспыхнула квартира в жилом доме

Сегодня утром, 30 октября, в Уфе случился пожар в жилом доме. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
Инцидент случился на улице Тухвата Янаби. На восьмом этаже МКД вспыхнула кухня в квартире. Прибывшие огнеборцы спасли из задымленного помещения трех человек, в том числе одного ребенка. Пожар потушили на площади трех квадратных метров.
К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Причину и обстоятельства произошедшего устанавливает дознаватель МЧС.
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