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«Спасены три человека, в том числе ребенок»: в Уфе вспыхнула квартира в жилом доме

В Уфе во время пожара спасли ребенка и двух взрослых.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 30 октября, в Уфе случился пожар в жилом доме. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Инцидент случился на улице Тухвата Янаби. На восьмом этаже МКД вспыхнула кухня в квартире. Прибывшие огнеборцы спасли из задымленного помещения трех человек, в том числе одного ребенка. Пожар потушили на площади трех квадратных метров.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Причину и обстоятельства произошедшего устанавливает дознаватель МЧС.

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