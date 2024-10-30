В Челябинской области спустя 21 год раскрыли жестокое убийство мамы и ребенка

Об этом рассказали в СУ СК России по Челябинской области.
Расправа над семьей произошла в ноябре 2001 года, когда ночью в дом к жителям Троицка проникли неизвестные. По данным регионального следственного управления, сначала они напали на женщину, зарубив ее топором, а затем убили ее маленького ребенка. Однако в доме на тот момент были еще три ребенка, поэтому злоумышленники решили сжечь дом, чтобы избавиться от улик и свидетелей. С собой они прихватили аудиотехнику. Оставшиеся в живых дети увидели пожар и через окно вылезли из строения, тем самым смогли спастись от расправы.
В ведомстве отметили, что тогда найти убийц следственным органам не удалось. Однако это смогли сделать сотрудники аналитической группы в наше время, которая занимается раскрытием преступления прошлых лет.
«Благодаря правильно спланированным совместным следственным и оперативным мероприятиям, выполненным сотрудниками регионального СКР и ГУ МВД России по Челябинской области, лица, причастные к совершению указанных преступлений и их местонахождение были установлены спустя 21 год», — прокомментировали в региональном ведомстве.
Задержанные подозреваемые признались в совершенном преступлении. В суд передали уголовное дело по статьям «убийство двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем», «покушение на убийство троих малолетних, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем, с целью скрыть другое преступление», «разбой», «умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога».
В результате трое подсудимых получили 8, 15 и 16 лет, которые они проведут в исправительной колонии строгого и общего режимов.