В Челябинской области спустя 21 год раскрыли жестокое убийство мамы и ребенка

Расправа над семьей произошла в ноябре 2001 года, когда ночью в дом к жителям Троицка проникли неизвестные. По данным регионального следственного управления, сначала они напали на женщину, зарубив ее топором, а затем убили ее маленького ребенка. Однако в доме на тот момент были еще три ребенка, поэтому злоумышленники решили сжечь дом, чтобы избавиться от улик и свидетелей. С собой они прихватили аудиотехнику. Оставшиеся в живых дети увидели пожар и через окно вылезли из строения, тем самым смогли спастись от расправы.