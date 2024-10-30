Суд вынес приговор омичу, забившему на собственной свадьбе лучшего друга

Куйбышевский районный суд города Омска вынес приговор омичу, по вине которого умер его лучший друг. Мужчину судили по статье «Умышленное причинение вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ранее прокуратура просила для него 9 лет лишения свободы.
Напомним, резонансное преступление случилось в мае прошлого года в одном из ресторанов Омска. Один из гостей, он же лучший друг жениха, перебрал спиртного и стал вести себя неадекватно: кидался закусками в гостей, матерился, пытался разгромить мебель.
Жених вывел его из-за стола, чтобы отправить домой, но по пути не выдержал и несколько раз ударил буйного гостя в живот и по спине. Удары оказались смертельными — через три дня от полученных травм потерпевший умер в больнице.
Суд признал омича виновным, но назначил ему наказание меньше, чем просило гособвинение. Как сообщили в областной прокуратуре, приговор — 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Вердикт пока не вступил в законную силу.