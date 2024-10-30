Профессор вуза в Петербурге отдала мошенникам 13 млн рублей

Два педагога из Петербурга из-за мошенников потеряли в общей сложности более 20,5 млн рублей. Одной из жертв стала профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена. 76-летняя женщина поверила, что ей необходимо положить все свои сбережения на «безопасный счет» и отдала аферистам 13 млн рублей. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— Доктор педагогических наук рассказала, что ей звонили неизвестные, говорили про мошенничество с ее счетом в банке и убедили перевести деньги на «безопасный счет». 17 сентября и 1 октября на Будапештской улице петербурженка передала в руки разным неизвестным мужчинам имущество на общую сумму 13 млн рублей, — уточнил источник.
Вторым пострадавшим стал преподаватель музыки. 73-летнего мужчину мошенники развели по той же схеме. Сначала педагог снял со счета 1,4 млн рублей и передал их неизвестному, а после перевел на указанные аферистами счета более 6,1 млн рублей.
По обоим фактам возбудили уголовные дела.