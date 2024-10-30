Профессор вуза в Петербурге отдала мошенникам 13 млн рублей

Два педагога из Петербурга из-за мошенников потеряли в общей сложности более 20,5 млн рублей. Одной из жертв стала профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена. 76-летняя женщина поверила, что ей необходимо положить все свои сбережения на «безопасный счет» и отдала аферистам 13 млн рублей. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».