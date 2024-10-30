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В Британии загорелся военный объект на верфи с атомными подлодками

В результате пожара в больницу были доставлены два человека с подозрением на отравление дымом, ядерной угрозы нет, сообщили в полиции. За последние полгода это уже второй пожар на объектах BAE Systems в Британии.

Источник: X / gabisdbr

Пожар начался на объекте крупнейшей оборонной компании Великобритании BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс (на западе страны), ядерная угроза отсутствует, сообщила полиция Камбрии.

«Экстренные службы прибыли на место пожара на заводе BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс. Ядерная угроза отсутствует», — говорится в заявлении полиции.

Там уточнили, что в больницу с подозрением на отравление дымом были доставлены два человека, остальные были эвакуированы с предприятия.

Как отмечает The Independent, на предприятии находится верфь, где швартуются ядерные подводные лодки. В настоящее время там размещены подводные лодки класса Astute и Dreadnought.

BAE Systems — крупнейшая оборонная компания Британии и одна из крупнейших в мире. С 1963 года она построила для королевского флота все ядерные подводные лодки, за исключением трех. Также BAE производит танки Challenge, истребители Eurofighter Typhoon и боевые машины пехоты Bradley (разработки США).

В апреле взрыв произошел на другом заводе BAE Systems — в области Монмутшир в Южном Уэльсе. Завод был построен еще в 1940 году и специализируется на производстве боеприпасов. Сообщений о пострадавших не было. Полиция начала расследование инцидента.

Президент Украины Владимир Зеленский в августе заявил, что BAE Systems начинает работу на территории страны. Он подчеркнул, что украинские военные уже применяют оружие, созданное BAE Systems. Речь идет в том числе и о гаубицах L119 и M777 (британской и американской разработки), а также боевой машине пехоты CV90 шведской разработки.

Москва осуждает любые военные поставки Киеву и полагает, что они лишь затягивают конфликт, но не могут решить его исхода. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл офис BAE Systems на Украине «объектом особого внимания».

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