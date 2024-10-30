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Субсидии на 200 млн тенге: прокуратура выявила схему хищения

Прокуратурой Туркестанской области выявлена схема хищения более 200 млн тенге, выделенных в качестве субсидии для развития животноводства, передает DKnews.kz.

Так, житель Сауранского района гражданин «О» путем фиктивных подтверждающих документов использовал электронно-цифровые подписи 20 лиц и за три года получил от государства субсидии (203 млн тенге) за крупнорогатый скот, который фактически отсутствовал.

В результате неправомерных действий указанного лица государству причинен значительный ущерб.

Прокуратурой области по факту хищения денежных средств материалы зарегистрированы в ЕРДР (ч.4 ст. 189 Уголовного кодекса — «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества») и досудебное расследование поручено специальным прокурорам (Управление уголовного преследования прокуратуры области).

Подозреваемый взят под стражу сроком на 2 месяца.