Субсидии на 200 млн тенге: прокуратура выявила схему хищения

Так, житель Сауранского района гражданин «О» путем фиктивных подтверждающих документов использовал электронно-цифровые подписи 20 лиц и за три года получил от государства субсидии (203 млн тенге) за крупнорогатый скот, который фактически отсутствовал.
В результате неправомерных действий указанного лица государству причинен значительный ущерб.
Прокуратурой области по факту хищения денежных средств материалы зарегистрированы в ЕРДР (ч.4 ст. 189 Уголовного кодекса — «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества») и досудебное расследование поручено специальным прокурорам (Управление уголовного преследования прокуратуры области).
Подозреваемый взят под стражу сроком на 2 месяца.