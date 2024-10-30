Минчанин поцарапал отверткой чужой автомобиль из-за громкого двигателя

Он рассказал, что машина минчанки издавала громкие звуки в момент совершения маневров во дворе дома. Мужчина вышел на улицу и сделал женщине замечание, однако она не отреагировала на это. В милиции добавили, что после этого минчанин взял дома отвертку и повредил два элемента кузова автомобиля. Сейчас устанавливается сумма ущерба. Заведено уголовное дело за хулиганство.