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Минчанин поцарапал отверткой чужой автомобиль из-за громкого двигателя

Житель Минска поцарапал чужую машину из-за громкой работы двигателя.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин поцарапал отверткой чужой автомобиль из-за громкого двигателя. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«Поцарапал чужую машину из-за громких звуков двигателя», — сказано в сообщении.

Говорится, что в Первомайское РУВД обратилась жительница района, которая сообщила, что ее автомобиль поцарапал неизвестный. Сотрудники милиции установили личность злоумышленника. Им оказался 31-летний неработающий житель Минска.

Житель Минска поцарапал чужую машину из-за громкой работы двигателя. Фото: телеграм-канал ГУВД Мингорисполкома.

Он рассказал, что машина минчанки издавала громкие звуки в момент совершения маневров во дворе дома. Мужчина вышел на улицу и сделал женщине замечание, однако она не отреагировала на это. В милиции добавили, что после этого минчанин взял дома отвертку и повредил два элемента кузова автомобиля. Сейчас устанавливается сумма ущерба. Заведено уголовное дело за хулиганство.

Ранее в Новополоцке двое пьяных мужчин ударили в голову прохожего из-за сигареты: «Удерживая свою жертву, стали обыскивать его карманы в поисках денег».

Тем временем минчанин приехал в гости к сыну, запер его в квартире и вызвал милицию.