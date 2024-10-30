Жительница Жабинки хотела купить в соцсети автомобиль, но пошла в милицию

Сообщается, что подтверждающие документы она отправила продавцу. В милиции отметили, что в течение десяти дней продавец придумывал новые даты поставки автомобиля, отодвигал их на более поздний срок. А после и вовсе перестал выходить на связь. Также женщина заметила, что находится в черном списке у аккаунта. Она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в милицию.