Жительница Жабинки хотела купить в соцсети автомобиль, но пошла в милицию

Жительница Жабинки хотела купить автомобиль в соцсети, но пошла в милицию. Подробности озвучили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
В сообщении сказано, что в Жабинковский РОВД обратилась 61-летняя жительница, рассказавшая, что у нее украли около 9000 рублей. Она сообщила, что в популярной соцсети нашли аккаунт, связанный с продажей автомобилей. Жительница Жабинки добавила, что ее привлекли красивые фото, низкие цены на авто, а также положительные отзывы со стороны клиентов.
Говорится, что в момент переписки с администратором интернет-магазина женщина смогла обсудить все условия покупки автомобиля. После этого менеджер прислал образец договора. Жительница Жабинки изучила документ и подписала его. Затем она открыла счет в банке и перевела деньги на указанный счет.
Сообщается, что подтверждающие документы она отправила продавцу. В милиции отметили, что в течение десяти дней продавец придумывал новые даты поставки автомобиля, отодвигал их на более поздний срок. А после и вовсе перестал выходить на связь. Также женщина заметила, что находится в черном списке у аккаунта. Она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в милицию.
Кстати, милиция сказала белорусам про опрос с вредоносной ссылкой, рассылаемый мошенниками.
Тем временем мошенники стали использовать голосовые сообщения для обмана белорусов.
А еще мы писали, что минчанин поцарапал отверткой чужой автомобиль из-за громкого двигателя.