«Интереснее работать на опережение»: Омский участковый Виктор Ищенко вышел в финал всероссийского конкурса

Все знают в лицо.
Владения старшего участкового, капитана полиции ОП № 4 УМВД России по городу Омску Виктора Ищенко начинаются сразу за трамвайными путями в районе Ленинского рынка. Улицы Рождественского, Серова, Иртышская Набережная — в целом 23 многоквартирных жилых дома, более 6 000 жителей. Хозяйство большое, но участкового все местные знают в лицо.
«Про таких как наш Виктор Анатольевич говорят — человек на своем месте, — рассказывает сотрудница местного КТОСа и представитель собственников дома Серова, 20 Ирина Демьяновская. — С какой бы проблемой, в какое бы время кто бы к нему не обратился — всегда поможет. И ведь самое главное — ко всем найдет подход!».
О своем участковом жители говорят много. Участились случаи дистанционного мошенничества — Виктор Ищенко отправился по домам пожилых, которые чаще всего становятся жертвами аферистов. Все объяснил, раздал памятки, телефон свой напомнил. Взял на карандаш все местные злачные места.
«К примеру, есть тут у нас одно общежитие, раньше там постоянно все алкаши собирались. А где пьянка — там и дебоши, и мордобой, а то и похуже. Но участковый наш быстро порядок навел. Пришел, поговорил — раз, второй, третий, десятый… И ведь перестал местный контингент буянить! Некоторые даже добровольно лечиться от алкоголизма пошли, за ум взялись», — рассказывают местные.
Потому-то и поддержали участкового люди. Узнав, что он участвует в конкурсе «Народный участковый-2024», разослали информацию в домовых чатах и дружно проголосовали. Так Виктор Ищенко вышел в финал.
«Главное — человеческое участие и интерес к людям» Фото: Роман Макарьев Предлагали быть следователем.
Секрет успешной службы, по словам «народного участкового», и прост и сложен одновременно.
«Главное, чтобы люди видели — ты здесь, обо всем в курсе, все замечаешь, — говорит он. — К примеру, в то общежитие, независимо от того, был ли вызов или нет, я захожу каждый день. Гуляет где-то компания — поздоровался, поговорил, переписал всех… Простая профилактическая мера, но она работает».
Службу в полиции 41-летний Виктор Ищенко начинал еще в Казахстане, где родился и жил до переезда в Омск. После окончания юридического факультета Кокчетавского госуниверситета ему предлагали должность следователя, а это, на минуточку, элита службы, «белая кость». Но Ищенко отказался:
«После армии я служил в ППС и мы работали в тесной связке с участковыми. Я восхищался ими! Да, работа следователя, раскрытие преступления — это очень важно, но ведь не менее важно его предотвратить. А участковые —это те, кто ближе всех к людям, кто работает, что называется, на земле. От того, как ты поведешь себя, найдешь ли нужные слова, возможно, и чья-то жизнь зависит, и чья-то судьба. Мне такая служба интереснее!».
Изменить чью-то судьбу.
После переезда в Омск Ищенко остался своему выбору верен. Стаж службы — уже 17 лет. И ведь не очерствел, не растерял участия к людям, работой своей по-прежнему горит. Идем с Виктором Анатольевичем по его участку, и сразу видно, что есть здесь хозяин.
«Вот в этом доме у нас хоккеист “Авангарда” живет. Здесь старший по дому был замечательный, очень инициативный, жаль, заболел, умер, — показывает свои владения участковый. — В этом доме мы недавно бабушку спасли. Всегда пожилым людям говорю — не закрывайте дверь изнутри, но не всегда слушают. Дочка приезжает, дверь ключом открыть не может — на щеколду закрыта, мать на мобильный не отвечает. Женщина мне позвонила, я аварийную службу вызвал. К счастью, успели, скорая забрала бабушку с подозрением на инсульт».
Как рассказывает Ищенко, основные проблемы на участке: разборки соседей, нарушения тишины, домашнее насилие, что тоже на особом контроле у участкового.
«Бывает, что женщины боятся жаловаться, думают, что мужа в тюрьму сразу посадят. Не так это. Чаще всего с человеком просто поговорить достаточно. Плюс такая семья сразу же на профилактический учет попадает, так что заглядывать в гости буду часто. А вот если молчать, от бесконтрольности еще больше руки распускаются», — делится «рецептом» Виктор Ищенко.
Андрей Станиславович за отмену УДО на участкового не обижается. Фото: Роман Макарьев.
Еще одна его обязанность — административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы. К одному такому мы направляемся. Андрей Станиславович — подопечный непростой. Первый раз вышел по УДО еще несколько лет назад, отмотал срок за убийство — по пьянке пырнул ножом товарища. Когда вернулся домой, первое время вел себя прилично: участковый помог найти работу, от сомнительных дружков-товарищей оградил. Но потом поднадзорный снова запил, нехорошие компании в доме появились. Уговоры не помогли, и участковый ходатайствовал об отмене условно-досрочного…
Теперь у Андрея Станиславовича вроде второй попытки. Сейчас у него все хорошо: работает, женщину встретил, ремонт в квартире затеял. Хозяин встречает нас радушно, с гордостью показывает огромный аквариум с рыбками — любимое свое хобби.
«Я на Виктора Анатольевича не в обиде, сам виноват, — говорит он. — Наоборот, все правильно сделал. По другому-то я тогда не понимал! Не останови он меня тогда, еще неизвестно, чем бы все закончилось».
Они беседуют. О планах Андрея Станиславовича сменить работу — на новом месте обещают больше платить — о его новом окружении, о планах на будущее. Не для галочки, не для формальности — по душам.
Дела семейные.
Виктор Ищенко говорит, что участок у него относительно благополучный. Чтобы он таким и оставался, на своей территории участковый с утра и до позднего вечера. Семья к такому положению дел давно привыкла.
«Жена все понимает, сама работает в системе УФСИН. Она медик и уже дослужилась до майора, — рассказывает Виктор Анатольевич. — Дочка после окончания школы собиралась поступать в Омскую академию МВД, но не получилось, сейчас учится в Псковском институте ФСИН России. Младший сын в четвертом классе, и пока рано, наверное, говорить, кем он хочет стать».
А еще у Ищенко есть любимое увлечение — спорт. В юности играл в футбол, показывал отличные результаты, выступал за сборные:
«Сейчас мне уже трудно с молодыми соревноваться, но фитнес и легкая атлетика — это святое. По выходным бегаю на длинные дистанции, в будни хожу в зал. Тренировки стараюсь не пропускать. Работаю допоздна, иду в зал в 9 вечера, усталый и, конечно, порой не хочется. Но стоит только начать — и всю усталость как рукой снимает. Не зря же говорят, что лучший отдых — это смена деятельности!», — улыбается «народный участковый».
Справка.
Победитель Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый — 2024» определится онлайн-голосованием. Оно продлится с 1 по 10 ноября. Проголосовать можно будет здесь.