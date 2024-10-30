«Интереснее работать на опережение»: Омский участковый Виктор Ищенко вышел в финал всероссийского конкурса

«После армии я служил в ППС и мы работали в тесной связке с участковыми. Я восхищался ими! Да, работа следователя, раскрытие преступления — это очень важно, но ведь не менее важно его предотвратить. А участковые —это те, кто ближе всех к людям, кто работает, что называется, на земле. От того, как ты поведешь себя, найдешь ли нужные слова, возможно, и чья-то жизнь зависит, и чья-то судьба. Мне такая служба интереснее!».