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Парень с девушкой устроили стрельбу в Краснодаре

Сотрудники правоохранительных органов краевой столицы начали проверку информации о стрельбе. Инцидент произошёл на улице Крупской в районе дома № 33/1 в Пашковском районе.

На кадрах, полученных с уличных камер видеонаблюдения, запечатлена пара: девушка и парень. Они передают друг другу предмет, похожий на пистолет, и производят выстрелы. Цели выстрелов не видно, но оба участника инцидента выглядят крайне сосредоточенными. При этом девушка, кажется, не хочет брать в руки предполагаемое оружие.

― Устанавливаются личности людей, изображенных на видео, а также мотивы их действий. По результатам разбирательства будет принято процессуальное решение, ― прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Краснодару.