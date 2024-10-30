Парень с девушкой устроили стрельбу в Краснодаре

На кадрах, полученных с уличных камер видеонаблюдения, запечатлена пара: девушка и парень. Они передают друг другу предмет, похожий на пистолет, и производят выстрелы. Цели выстрелов не видно, но оба участника инцидента выглядят крайне сосредоточенными. При этом девушка, кажется, не хочет брать в руки предполагаемое оружие.
― Устанавливаются личности людей, изображенных на видео, а также мотивы их действий. По результатам разбирательства будет принято процессуальное решение, ― прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Краснодару.