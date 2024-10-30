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В Минске скончалась женщина, получившая ожоги при пожаре в квартире

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске скончалась женщина, получившая ожоги при пожаре в квартире. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

29 октября в 19.30 в больнице от ожогов скончалась гражданка 1970 года рождения, которая получила травмы 18 октября при пожаре в квартире жилого дома по ул. Шугаева в Минске.

Причиной пожара стала неосторожность при курении.

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