В Ташкенте в ближайшее время начнется рассмотрение резонансного дела мужчины, который зарезал трехлетнего ребенка

Преступление, вызвавшее широкий общественный резонанс, произошло 9 июля этого года в одной из съемных квартир в многоквартирном доме Яшнабадского района столицы.
Согласно материалам дела, обвиняемый проживал в этой квартире со своей знакомой. В тот день между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина схватил нож и нанес несколько ударов трехлетнему сыну женщины от первого брака. Ребенок получил тяжелые травмы и скончался до прибытия в больницу.
Дело против обвиняемого включает несколько статей Уголовного кодекса, в том числе 97 (умышленное убийство), 219 (сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг) и 251−1 (изготовление, распространение и демонстрация продукции, пропагандирующей сильнодействующие вещества, не являющиеся наркотиками). Эти статьи отражают не только тяжесть преступления, но и сопутствующие обстоятельства, указывающие на потенциальные дополнительные правонарушения со стороны обвиняемого.
Уголовное дело поступило в Ташкентский городской суд 29 октября и в настоящее время находится на стадии подготовки к рассмотрению по существу.