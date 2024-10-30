В Ташкенте в ближайшее время начнется рассмотрение резонансного дела мужчины, который зарезал трехлетнего ребенка

Согласно материалам дела, обвиняемый проживал в этой квартире со своей знакомой. В тот день между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина схватил нож и нанес несколько ударов трехлетнему сыну женщины от первого брака. Ребенок получил тяжелые травмы и скончался до прибытия в больницу.