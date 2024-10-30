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Рабочего завалило обломками стены в Красном Куте

Грузовик снес стену и рабочего завалило насмерть в Саратовской области.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жуткая авария произошла на складе в Саратовской области. Грузовик МАЗ врезался в стену и ее обломками насмерть завалило 47-летнего мужчину. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональный Следком и ГИБДД, сначала рабочий был жив и его быстро увезли в больницу, но там он умер от полученных травм.

— В Красном Куте возбудили уголовное дело по факту смерти 47-летнего мужчины, который погиб под обломками. Правоохранители осмотрели место происшествия, забрали необходимые документы и допросили свидетелей. Обстоятельства случившегося устанавливаются, — пишут журналисты телеканала.

Известно, что авария произошла 28 октября. Грузовик выезжал со склада и врезался в арку ворот. От этого стена начала разрушаться.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что подросток получил травмы упав с квадроцикла. ДТП с 12-летним мальчиком произошло в Куйтунском районе Иркутской области.