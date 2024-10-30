Два человека пострадали в ДТП с КАМАЗом в Вольском районе

Серьезное ДТП произошло в Вольском районе Саратовской области. Двум людям понадобилась помощь медиков. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на областную Госавтоинспекцию, на трассе друг в друга врезались «Газель» и грузовик.
— Утром, 30 октября, в Вольском районе, у поворота на Балаково столкнулись «Газель» и КАМАЗ в составе полуприцепа. Водитель и пассажир «Газели» были доставлены в медицинское учреждение, — пишут журналисты телеканала.
Госавтоинспекторы разбираются в причинах и обстоятельствах аварии.
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