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Два человека пострадали в ДТП с КАМАЗом в Вольском районе

Двух человек увезли в больницу после аварии с КАМАЗом в Саратовской области.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Серьезное ДТП произошло в Вольском районе Саратовской области. Двум людям понадобилась помощь медиков. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на областную Госавтоинспекцию, на трассе друг в друга врезались «Газель» и грузовик.

— Утром, 30 октября, в Вольском районе, у поворота на Балаково столкнулись «Газель» и КАМАЗ в составе полуприцепа. Водитель и пассажир «Газели» были доставлены в медицинское учреждение, — пишут журналисты телеканала.

Госавтоинспекторы разбираются в причинах и обстоятельствах аварии.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 8-летний школьник сжег более 50 рулонов сена в Иркутской области. А все из-за опасной игры со спичками.