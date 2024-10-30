Автомобиль стоит на тротуаре, водитель на замечания не реагирует. Что делать, ответили в Госавтоинспекции Иркутска

— Самое простое — обратиться в ДПС. Автомобиль нарушителя эвакуируют, а водителю грозит штраф. Если, например, машину оставили на тротуаре, то придется отдать тысячу рублей. А если на детской площадке или газоне, то это уже считается порчей имущества, то есть помимо штрафа в тысячу рублей, еще и составят административный протокол. А за парковку на месте для инвалидов придется выложить от пяти тысяч рублей.