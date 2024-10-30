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Автомобиль стоит на тротуаре, водитель на замечания не реагирует. Что делать, ответили в Госавтоинспекции Иркутска

Госавтоинспекция Иркутска напомнила о штрафах за парковку в неположенном месте.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

— Автомобиль припарковали прямо на тротуаре. На замечания водитель не реагирует! Что делать в таком случае? — такой вопрос поступил в редакцию КП-Иркутск от читателей. Ситуация произошла возле одного из магазинов в областном центре.

Случай, действительно, нередкий. Машины иногда бросают то на пешеходной зоне, то на газонах, то на детских площадках. Ни проехать, ни пройти!

Корреспонденты КП-Иркутск обратились за разъяснением в Госавтоинспекцию Иркутска.

Очевидцы могут позвонить в полицию.

— Самое простое — обратиться в ДПС. Автомобиль нарушителя эвакуируют, а водителю грозит штраф. Если, например, машину оставили на тротуаре, то придется отдать тысячу рублей. А если на детской площадке или газоне, то это уже считается порчей имущества, то есть помимо штрафа в тысячу рублей, еще и составят административный протокол. А за парковку на месте для инвалидов придется выложить от пяти тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 21 по 27 октября 2024 в Иркутской области зафиксировали 55 аварий, в них погибли девять человек. Еще 56 человек получили травмы.