Автомобиль стоит на тротуаре, водитель на замечания не реагирует. Что делать, ответили в Госавтоинспекции Иркутска

— Автомобиль припарковали прямо на тротуаре. На замечания водитель не реагирует! Что делать в таком случае? — такой вопрос поступил в редакцию КП-Иркутск от читателей. Ситуация произошла возле одного из магазинов в областном центре.
Случай, действительно, нередкий. Машины иногда бросают то на пешеходной зоне, то на газонах, то на детских площадках. Ни проехать, ни пройти!
Корреспонденты КП-Иркутск обратились за разъяснением в Госавтоинспекцию Иркутска.
Очевидцы могут позвонить в полицию.
— Самое простое — обратиться в ДПС. Автомобиль нарушителя эвакуируют, а водителю грозит штраф. Если, например, машину оставили на тротуаре, то придется отдать тысячу рублей. А если на детской площадке или газоне, то это уже считается порчей имущества, то есть помимо штрафа в тысячу рублей, еще и составят административный протокол. А за парковку на месте для инвалидов придется выложить от пяти тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 21 по 27 октября 2024 в Иркутской области зафиксировали 55 аварий, в них погибли девять человек. Еще 56 человек получили травмы.