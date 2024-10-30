Под Волгоградом водитель проиграл в казино выделенные на морковь полмиллиона

Мужчина вместо покупки моркови потратил крупную сумму на онлайн-казино.
К правоохранителям обратился владелец большегруза из Самарской области. Он заявил, что нанял водителя и передал ему 3 млн рублей на закупку товара, после чего работник перестал выходить на связь.
43-летний мужчина должен был купить морковь в Волгограде, но до места погрузки не доехал. Пустой автомобиль обнаружили на обочине в Городищенском районе.
Сотрудники правопорядка смогли обнаружить и задержать водителя. Мужчина потратил чужие деньги на ставки в онлайн-казино, где проиграл более 500 тысяч рублей. Он понял, что оставшихся средств не хватит на оплату товара, поэтому решил скрыться с оставшейся суммой.
«Игромана задержали в Новониколаевском районе при проверке рейсового автобуса, следовавшего в столичный регион», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Мужчина сознался на видео в содеянном:
— Понимаете за что были задержаны?
— За похищение денежных средств.
— Подробности расскажите, пожалуйста.
— Мне отдал хозяин машины, чтобы я закупал морковку. Я проиграл из этих денег 505 тысяч в онлайн-казино. Далее оставил машину и хотел как-бы скрыться.
В отношении 43-летнего водителя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество». Санкция предусматривает лишение свободы до 10 лет.