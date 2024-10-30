Под Волгоградом водитель проиграл в казино выделенные на морковь полмиллиона

— Понимаете за что были задержаны?

— За похищение денежных средств.

— Подробности расскажите, пожалуйста.

— Мне отдал хозяин машины, чтобы я закупал морковку. Я проиграл из этих денег 505 тысяч в онлайн-казино. Далее оставил машину и хотел как-бы скрыться.