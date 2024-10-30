В Крыму 10-летняя девочка дискредитировала ВС РФ: ее мать могут оштрафовать на 100 рублей

В Саках привлекли к административной ответственности мать 10-летней девочки, выложившей в сеть видео, дискредитирующее Вооруженные Силы России. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.
Полицейские обнаружили в сети видео, дискредитирующее российскую армию. Кроме того, там осквернялся флаг нашей страны. Автором видео оказалась ученица одной из школ города Саки.
«Учитывая возраст школьницы, к административной ответственности будет привлечена ее 38-летняя мать», — отметили в полиции.
В ведомстве добавили, что на женщину завели административное дело о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. Материалы передадут в городскую административную Комиссию по делам несовершеннолетних. Согласно законодательству, крымчанке грозит штраф в размере от 100 до 500 рублей.