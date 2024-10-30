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Обогатился на миллион, вымогая деньги у людей, не побрезговал обобрать и женщину с ограниченными возможностями: В Кишиневе задержан директор фирмы по аренде автомобилей

Подозреваемый был задержан на 30 суток.

Источник: Полиция Молдовы

Администратор компании по аренде автомобилей был арестован по подозрению в хищении средств и вымогательстве у женщины с ограниченными возможностями, причинив ущерб в размере 1 300 000 леев.

По данным правоохранителей и прокуроров, с 2023 по 2024 годы администратор присвоил 700 000 леев, полученных от клиентов компании. Кроме того, он злоупотребил доверием и убедил женщину вложить 650 000 леев в компанию, которой он управлял. В рамках расследования были проведены обыски в его доме, офисе и автомобилях, где были изъяты документы и договоры, указывающие на его вероятную вину.

На основании постановления суда Кишинева администратор был помещен в превентивное заключение на 30 суток по ходатайству Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью.