Обогатился на миллион, вымогая деньги у людей, не побрезговал обобрать и женщину с ограниченными возможностями: В Кишиневе задержан директор фирмы по аренде автомобилей

По данным правоохранителей и прокуроров, с 2023 по 2024 годы администратор присвоил 700 000 леев, полученных от клиентов компании. Кроме того, он злоупотребил доверием и убедил женщину вложить 650 000 леев в компанию, которой он управлял. В рамках расследования были проведены обыски в его доме, офисе и автомобилях, где были изъяты документы и договоры, указывающие на его вероятную вину.